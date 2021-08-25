Владимир Путин призвал развивать "школы полного дня" в России Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин призвал развивать в стране "школы полного дня". По его мнению, дети должны иметь возможность оставаться в образовательных учреждениях после занятий, так как это большая поддержка для работающих родителей.

Глава государства привел исследование социологов, согласно которому, домашние задания являются наиболее частой причиной конфликтов между детьми и родителями.

- Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, и заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться - так называемые "школы полного дня" очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие. А также об опыте организации образовательных центров для сельской местности и малых городов, — сказал президент РФ.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах по проведению в школы высокоскоростного интернета. По словам главы государства, в 2021 году все учреждения среднего образования должны получить к нему доступ. Интернет Путин назвал хорошим помощником в приобретении знаний и новой информации. Такое мнение он выразил на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.