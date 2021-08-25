Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории

Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов. Он предложил добавить к русскому языку и математике, ЕГЭ по которым нужно написать для получения аттестата о среднем образовании, также экзамен по истории.

По словам Мединского ЕГЭ до сих пор нуждается в том, чтобы его совершенствовали и “доводили до ума”. Особенного внимания заслуживают экзамены по гуманитарным наукам, заявил помощник президента.

“Я убежден, когда образование ориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории”, - подчеркнул Мединский.

Он добавил, что история - не менее важный предмет, чем русский язык и математика. Потому он достоин стать обязательным для сдачи.

Стоит отметить, что Владимир Мединский неоднократно говорил о своей любви к истории как к науке. Как писал сайт kp.ru, помощник президента даже выпустил учебник по истории под своей редакцией.