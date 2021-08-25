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Общество25 августа 2021 17:06

Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории

Сейчас обязательными для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов

Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов. Он предложил добавить к русскому языку и математике, ЕГЭ по которым нужно написать для получения аттестата о среднем образовании, также экзамен по истории.

По словам Мединского ЕГЭ до сих пор нуждается в том, чтобы его совершенствовали и “доводили до ума”. Особенного внимания заслуживают экзамены по гуманитарным наукам, заявил помощник президента.

“Я убежден, когда образование ориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории”, - подчеркнул Мединский.

Он добавил, что история - не менее важный предмет, чем русский язык и математика. Потому он достоин стать обязательным для сдачи.

Стоит отметить, что Владимир Мединский неоднократно говорил о своей любви к истории как к науке. Как писал сайт kp.ru, помощник президента даже выпустил учебник по истории под своей редакцией.