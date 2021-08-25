ПФР объяснил порядок единовременных выплат пенсионерам по 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России объяснил порядок единовременных выплат пенсионерам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили порядок единовременных выплат пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

Если россиянин получает сразу две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, то единовременную выплату также обеспечит ПФР. При этом средства будут выплачены таким образом, каким выплачивается обычная пенсия.

- Данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам, — уточнили эксперты.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим правительство России направит порядка 500 миллиардов рублей. Также Силуанов сообщил, что дополнительные доходы бюджета России в 2021 году составят около 1,6 – 1,7 триллиона рублей. Выплаты коснутся 43 миллионов пенсионеров.