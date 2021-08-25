Кузнецова заявила о необходимости создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов Фото: REUTERS

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова полагает, что Министерству просвещения РФ необходимо инициировать создание реестра рекомендуемых для детей информационных ресурсов.

Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, она отметила, что в среду, 25 августа, российский лидер поручил Министерству просвещения РФ организовать работу по развитию позитивного и созидательного контента.

«Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования», - сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования, обращаясь к главе государства.

Кузнецова отметила, что в цифровой сети много полезной информации, однако найти ее сложно.