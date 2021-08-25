Глава Пентагона приказал начать полную вакцинацию всех военнослужащих США Фото: REUTERS

В среду, 25 августа, глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ немедленно начать полную вакцинацию всех американских военнослужащих.

«Я поручаю главам всех военных ведомств немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих, которые не вакцинированы полностью от COVID-19, находящихся в подчинении у Министерства обороны, на действительной военной службе или в резерве, в том числе Национальную гвардию», - говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

В документе уточняется, что это решение было принято после тщательных консультаций с представителями медицинского экспертного сообщества, а также военным руководством страны и лично с президентом США Джо Байденом.

В начале августа Пентагон сообщил, что министр обороны США планирует не позднее середины сентября текущего года запросить у президента Соединенных Штатов разрешение на то, чтобы для всех американских военнослужащих вакцинация от коронавируса стала обязательной.