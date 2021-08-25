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В мире25 августа 2021 17:57

"Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению "Северным потоком – 2"

Это необходимо, чтобы проект выполнил условия газовой директивы Евросоюза, уточнили в компании
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком – 2"

"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком – 2"

Фото: REUTERS

Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что компания намерена предложить свои услуги по управлению трубопроводом "Северный поток — 2", чтобы он выполнил условия газовой директивы Евросоюза.

- Предложим наши услуги <...> как реально независимый от России оператор ГТС, — написал Макогон в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода "Северный поток – 2" от требований Газовой директивы Европейского союза. Речь, в частности, идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В соответствии с документом, добывающая компания не может одновременно владеть газопроводом, по которому доставляется ее "голубое топливо". редставители Nord Stream 2 AG сообщили, что компания приняла к сведению решение суда ФРГ и в скором времени оценит его.