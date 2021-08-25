Аналитик оценил траты государства на лечение коронавирусных больных Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца года на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией будет выделено 111 миллиардов рублей. Эта сумма сформирована из прогноза Минздрав.

- Прогнозируемая цифра получается за счет деления общей суммы расходов ФФОМС, которую делят на число пациентов с COVID-19, - рассказывает 5-tv.ru директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Он отметил, что цифра усредненная, когда болезнь протекает легко, то тратится на лечение человека 80-90 тысяч рублей. Если речь идет о сложном случае – то в несколько раз дороже.

- Думаю, что при использовании ИВЛ, ЭКМО стоимость лечения возрастает до 250-280 тысяч рублей. Сама сумма включает в себя тесты, КТ, МРТ, зарплату персоналу, лекарственные препараты. Одним словом, компенсирует все расходы, которые несет лечебное учреждение, комментирует аналитик.

В первой половине 2021 года лечение и пребывание в стационаре одного пациента с COVID-19 среднем составляет около 135,4 тысячи рублей. Годом ранее цифра была ниже - 115 тысяч. Госпитализации неинфекционных пациентов обходится 41,5 тысяч рублей.

Ситуация по заболеваемости в стране стабилизировалась лишь к августу, и власти призывают россиян, в том числе работников сферы образования, сделать прививку, сообщает RT.