Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 августа 2021 18:03

Аналитик оценил траты государства на лечение коронавирусных больных

До конца 2021 года из бюджета на эти цели будет выделено 111 миллиардов рублей
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аналитик оценил траты государства на лечение коронавирусных больных

Аналитик оценил траты государства на лечение коронавирусных больных

Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца года на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией будет выделено 111 миллиардов рублей. Эта сумма сформирована из прогноза Минздрав.

- Прогнозируемая цифра получается за счет деления общей суммы расходов ФФОМС, которую делят на число пациентов с COVID-19, - рассказывает 5-tv.ru директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Он отметил, что цифра усредненная, когда болезнь протекает легко, то тратится на лечение человека 80-90 тысяч рублей. Если речь идет о сложном случае – то в несколько раз дороже.

- Думаю, что при использовании ИВЛ, ЭКМО стоимость лечения возрастает до 250-280 тысяч рублей. Сама сумма включает в себя тесты, КТ, МРТ, зарплату персоналу, лекарственные препараты. Одним словом, компенсирует все расходы, которые несет лечебное учреждение, комментирует аналитик.

В первой половине 2021 года лечение и пребывание в стационаре одного пациента с COVID-19 среднем составляет около 135,4 тысячи рублей. Годом ранее цифра была ниже - 115 тысяч. Госпитализации неинфекционных пациентов обходится 41,5 тысяч рублей.

Ситуация по заболеваемости в стране стабилизировалась лишь к августу, и власти призывают россиян, в том числе работников сферы образования, сделать прививку, сообщает RT.