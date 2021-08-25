OnlyFans передумал запрещать откровенный контент

Сервис OnlyFans не будет запрещать откровенный контент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный сервис OnlyFans, позволяющий делиться фото и видео за платную подписку, принял решение не запрещать откровенный контент на своем сайте.

- Мы благодарим всех, выразивших свое мнение. Мы заручились необходимыми гарантиями для поддержки нашего сообщества создателей разнообразного контента и приостанавливаем запланированные на 1 октября изменения в нашей политике, — говорится в сообщении администрации сервиса Twitter.

Ранее сервис объявил о запрете откровенного контента, чтобы выполнять "требования банковских партнеров и операторов выплат".

Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты. Это позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от своих поклонников на ежемесячной основе, а также от чаевых и функции pay-per-view.