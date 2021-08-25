"Мобильную карту" утвердили единым центром учета переводов ставок букмекерских контор

Путин утвердил "Мобильную карту" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор Фото: REUTERS

Небанковскую кредитную организацию "Мобильная карта" утвердили в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин.

- Распоряжение... об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации "Мобильная карта" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, — гласит текст документа.

Напомним, в России планируют создать единый список азартных игроков, которые решили отказаться от игр и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах. Бывший азартный игрок может по своей инициативе внести свое имя в этот список, либо этого могут добиться его родственники через суд. Данную инициативу уже одобрила правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти.