В Союзе нефтяников не увидели проблем для «Северного потока-2» из-за суда ФРГ Фото: REUTERS

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал решение суда ФРГ относительно объемов поставок через «Северный поток-2».

Он отметил, что ограничение не станет препятствием для работы газопровода. А в случае «суровых зим» его могут отменить, так как газовые хранилища Германии заполнены только на 50 процентов.

- Учитывая зиму в этом году, "Северный поток – 2" работал не наполовину, а на 110% своей мощности, потому что потребность была, - отметил Геннадий Шмаль в беседе с Life.ru.

Он отметил, что Евросоюз не оставляет попыток ущемить интересы России. Но со временем все нормализуется и «Северный поток-2» будет стабильно поставлять голубое топливо европейским потребителям.

- Жизнь сама расставит точки над "i". <...> Если ситуация будет складываться, что хранилища к началу зимы не будут заполнены до нужного уровня, то ограничения могут быть сняты, но на определенный период, - заключил президент Союза нефтегазопромышленников.

В совою очередь эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ограничение объемов поставок - это ожидаемое решение.

- Это неприятная история, но она не сегодня образовалась. Ещё в 2019 году было принято европейское регулирование, по которому «Газпром» как одна компания может загрузить только половину мощности трубы. Вторую половину можно передать на последнем участке европейским поставщикам и тогда вопрос будет решен, - отметил Юшков в беседе с RT.