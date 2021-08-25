ВОЗ сообщила о стабилизации ситуации с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в мире

В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в мире Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией и летальных случаев стабилизировалось после двухнедельного роста.

- После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе, — рассказал он на брифинге в Женеве.

Гебрейесус уточнил, что речь идет о стабилизации "на очень высоком уровне". С 16 по 22 августа в мире выявили 4,5 миллиона случае заражения и более 68 тысяч смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее в ВОЗ сообщили, что вакцины от гриппа могут быть менее эффективными на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. В научном сообществе пришли к выводу, что последние время медицинские лаборатории занимались разработками вакцин от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. На этом фоне прививки от вирусов граппа стали слабее защищать людей.