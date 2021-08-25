Греция введет ограничительные меры для непривитых от коронавируса

Греческие власти введут ограничительные меры для непривитых от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греческие власти приняли решение ввести ограничительные меры для непривитых от коронавирусной инфекции граждан. Об этом пишет местная газета Еkathimerini.

- Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил, что с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного здравоохранения в отношении невакцинированных граждан, — говорится в сообщении издания.

Так, людям без сертификата о вакцинации или справки о перенесенной инфекции запретят посещать заведения общепита, клубы, а также развлекательные центры. В театрах, кино, музеях и фитнес-клубах у граждан будут просить ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до посещения заведения.

Напомним, в Греции туристы также должны будут сдавать экспресс-тесты. Сделать это нужно за 48 часов до путешествия на самолете, судне, поезде или междугороднем автобусе. Один тест будет стоить 10 евро и оплачиваться самим туристом.