МВД РФ поможет получить визу афганцам, учащимся в России

В МВД РФ сообщили, что помогут получить визу афганцам, учащимся в России Фото: REUTERS

В пресс-центре МВД России сообщили, что ведомства поможет получить визу афганским курсантам и студентам, которые обучаются в РФ.

В ведомстве рассказали, что сейчас в стране насчитывается 1,6 тысячи таких учащихся

- С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ, — говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее около одной тысячи афганцев получили разрешение российского посольства уехать в Россию. Среди получивших это разрешение люди с российским паспортом или видом на жительство, а также студенты. Об этом сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал. Президент центра уточнил, что на данный момент получен ответ по некоторым категориям. Первая категория - люди афганского происхождения, которые имеют российское гражданство, вторая - студенты, учившиеся в России, но оставшиеся на данный момент в Афганистане, третья - граждане, работавшие в коммерческих структурах и имеющие разрешение на трудовую деятельность в РФ и соответствующую визу, а четвертая - лица, у которых есть вид на жительство в РФ.