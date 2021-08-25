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Общество25 августа 2021 20:20

МВД РФ поможет получить визу афганцам, учащимся в России

Сейчас в стране насчитывается 1,6 тысячи таких учащихся
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В МВД РФ сообщили, что помогут получить визу афганцам, учащимся в России

В МВД РФ сообщили, что помогут получить визу афганцам, учащимся в России

Фото: REUTERS

В пресс-центре МВД России сообщили, что ведомства поможет получить визу афганским курсантам и студентам, которые обучаются в РФ.

В ведомстве рассказали, что сейчас в стране насчитывается 1,6 тысячи таких учащихся

- С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ, — говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее около одной тысячи афганцев получили разрешение российского посольства уехать в Россию. Среди получивших это разрешение люди с российским паспортом или видом на жительство, а также студенты. Об этом сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал. Президент центра уточнил, что на данный момент получен ответ по некоторым категориям. Первая категория - люди афганского происхождения, которые имеют российское гражданство, вторая - студенты, учившиеся в России, но оставшиеся на данный момент в Афганистане, третья - граждане, работавшие в коммерческих структурах и имеющие разрешение на трудовую деятельность в РФ и соответствующую визу, а четвертая - лица, у которых есть вид на жительство в РФ.