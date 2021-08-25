Школьников и студентов Китая будут обучать идеям Си Цзиньпина

Китайских школьников и студентов будут обучать идеям Си Цзиньпина Фото: REUTERS

Китайских школьников и студентов будут обучать идеями Си Цзиньпина. Об этом пишет местное издание Global Times, ссылаясь на распоряжение Минобразования страны.

- Согласно руководящему документу, включение в учебную программу "Мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эре" имеет большое значение для формирования у подростков марксистских убеждений и укрепления уверенности в курсе, теории, системе и культуре социализма с китайской спецификой, — пишет издание.

Так, учащимся будут прививать любовь к родине, формировать политические суждения, а также обучать теоретическому мышлению.

Ранее Си Цзиньпин призвал активизировать усилия по превращению Китая в одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий, добиваться научно-технической самостоятельности и самоусиления на более высоком уровне.В своей речи глава государства отметил, что инновации стали основной движущей силой национального развития, и сейчас Китай больше, чем когда-либо ранее, нуждается в передовых научных решениях. Си Цзиньпин добавил, что в стране за последние годы появилось множество предприятий и институтов, сумевшивших стать лидерами в своих сферах, или же вплотную приблизиться к лучшим мировым стандартам.