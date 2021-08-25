Турция объявила о выводе войск из Афганистана

Минобороны Турции объявило о выводе войск из Афганистана Фото: REUTERS

Министерство обороны Турции сообщила, что страна начала выводить свои войска из Афганистана.

- Турецкие военные с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину, — гласит текст сообщения турецкого военного ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова в случае необходимости провести переговоры с представителями движения "Талибан"*, когда радикалы сформируют правительство. Кроме того, Эрдоган заявил, что у Турции нет обязательств перед кем-либо, чтобы становиться пристанищем для афганских беженцев, призвав Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе.

Турецкий лидер и ранее заявлял о готовности сотрудничать с талибами*. По словам Эрдогана, это нужно, чтобы сохранить мир для афганского народа.

*Запрещенная в России террористическая организация