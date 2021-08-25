Владимир Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом, в ходе которого обсудил ситуацию в Афганистане.

Стороны подчеркнули важность сохранения мира и безопасности в стране, а также недопущения насилия.

- Условлено о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой, — говорится в сообщении Кремля.

Также политики обсудили двусторонние отношения, включая торгово-экономические связи и совместные проекты.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности. Российский лидер также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Как отметил глава государства, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики.