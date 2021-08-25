В ПСЖ заявили, что готовы отпустить Мбаппе в "Реал" только на своих условиях

В ПСЖ заявили, что готовы отпустить Килиана Мбаппе в "Реал" только на своих условиях Фото: REUTERS

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо, заявил, что футбольный клуб готов отпустить нападающего Килиана Мбаппе в испанский "Реал Мадрид" только на своих условиях.

До этого в СМИ появилась информация об отказе французов продать футболиста "сливочным" за 160 миллионов евро. В ПСЖ отметили, что стоимость Мбаппе намного больше.

- Мы заплатили за него "Монако" больше и еще должны часть денег за трансфер. И мы считаем, что это предложение недостаточно велико. Если игрок хочет уйти, он уйдет. Но это будет на наших условиях. Это относится как к Мбаппе, так и ко всем другим игрокам команды, — приводит слова Леонардо французское издание L'Equipe.

Неделю назад появилась информация, что Килиан Мбаппе принял решение не уходить из парижского клуба до окончания своего контракта, который завершается в 2022 году. Об этом игрок заявил своему ближайшему окружению. Тогда в Париже француза планируют заменить на Криштиану Роналду, тот как раз освободится из "Ювентуса".