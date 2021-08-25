Разведка США готовит рассекреченную версию доклада о происхождении COVID-19 Фото: REUTERS

Белый дом пока не намерен комментировать содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса в мире. Это объясняется тем, что ведомство готовит рассекреченную версию о документа о вирусе.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американский лидер еще не получил копию секретной версии документа. Пока для главы государства представители спецслужб провели специальный брифинг на эту тему.

- До тех пор, пока эта рассекреченная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки, - объяснилась Псаки, отказавшись раскрыть какую-либо информацию о выводах доклада.

Ранее газета The Washington Post писала, что разведслужбы США представили президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Однако уточнялось, что в нем они так и не смогли прийти к единому мнению о том, была ли инфекция создана искусственным путем, в лаборатории, или же ковид возник сам по себе.