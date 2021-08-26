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Общество26 августа 2021 0:57

Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат для россиян

Изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат для россиян

Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат для россиян

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда и соцзащиты России намерено внести изменения в правила начисления гражданам социальных выплат. Речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям.

По словам замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, данные изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Сейчас в стране, например, семьи с двумя автомобилями на оказание такой поддержки рассчитывать не могут. Однако по новым правилам предполагается, что при решении о выплатах власти не будут учитывать наличие машин, если они находятся в розыске или под арестом. Изменения стали ответом на обращение "Совета матерей", куда до этого поступали жалобы от граждан. Их планируют внесут в законодательство до конца текущего года, пишут "Известия".

В "Совете матерей" рассказали, что родительские жалобы поступали в том числе и из-за отказов в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Например, у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне. Все дело в том, что при угоне транспорта Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета такие авто, в в органы соцзащиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух машин. В результате малообеспеченная семья не только страдает от кражи своего имущества, но и лишается возможности получить помощь от государства.