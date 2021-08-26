Россия опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив Австрии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия, после попадания "Зальцбурга" в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 уступила свое девятое место Австрии в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь наша страна занимает 10-е место в рейтинге.

До этого Россия потеряла двух участников еврокубковых соревнований – Лигу конференций покинули "Рубин" и "Сочи", а московский клуб "Спартак" оказался в Лиге Европы после неудачи в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с "Бенфикой".

Как писал сайт "КП-Спорт", "Сочи" дал окончательно рухнуть репутации российского футбола. После бесславного вылета "Рубина" из Лиги Конференций и безвольных поражений "Спартака" в Лиге чемпионов, команда Федотова тоже не сумела добиться победы над сербским "Партизаном". К слову, в Белграде "Партизан" и вовсе практически непобедим – до визита "Сочи" в последний раз команда пропускала дома только 5 мая.