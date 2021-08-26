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Политика26 августа 2021 2:10

Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым

Глава МИД РФ находится с официальным визитом в столице Австрии 25-26 августа
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым

Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым

Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с официальным визитом в столице Австрии 25-26 августа.

- Приятно было сегодня провести в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, - написал Курц в посте на странице в Twitter.

Он отметил, что во время переговоров стороны обсудили совместную борьбу с коронавирусом, вопросы по Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству. Кроме этого, речь шла и об отношениях между Европейским союзом и Россией.