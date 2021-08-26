Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России из-за Афганистана

Криминогенная ситуация в России может осложниться из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ Фото: REUTERS

Криминогенная ситуация на территории России может ухудшиться осенью текущего года из-за ситуации, которая сложилась в Афганистане после захвата власти талибами*, и наплыва нелегальных мигрантов через страны СНГ. Об этом в четверг, 26 августа, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Эксперт напомнил, что в настоящее время в сопредельных с Афганистаном странах действуют различные террористические ячейки, которые запрещены в РФ. Именно через них может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами. По словам специалиста, сейчас пристальное внимание сосредоточено на Узбекистане и Таджикистане.

- Осенью в нашей стране мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, в том числе могут попасть нелегальным путем. Сложно пока что предсказать, как будет развиваться ситуация, однако очевидно, что необходимо заниматься этим вопросом вплотную, - отметил Юрий Жданов в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что представители талибов* открыты к участию России в экономике страны.

*Запрещенная в России террористическая организация