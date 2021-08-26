Родители рассказали, сколько денег потратили на сборы школьников в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители российских школьников рассказали, сколько денег потратили на сборы детей в школу. У семей из Москвы и Омска траты оказались выше других. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сколько потратили родители на сборы детей в школу:

Москва – в среднем 11 тысяч рублей,

Омск – 11 тыс. руб.,

Новосибирск - 10,8 тыс. руб.,

Казань –10,2 тыс. руб.,

Самара - 10,2 тыс. руб.,

Санкт-Петербург –10 тыс.руб.,

Краснодар - 10 тыс.руб.,

Красноярск - 10 тыс.руб.,

Челябинск - 10 тыс.руб.,

Екатеринбург - 9,8 тыс. рублей,

Ростов-на-Дону - 9,6 тыс. рублей,

Нижний Новгород - 9,5 тыс. руб.,

Уфа - 9,3 тыс. рублей,

Воронеж - 9,1 тыс. руб.,

Волгоград – 9 тыс.руб.,

Пермь - 9 тыс. руб..

В 2021 году родительские траты существенно возросли. Годом ранее закупка необходимых к 1 сентября товаров обходилась на 20% дешевле.

Всего в исследовании приняли участие 9 тыс. родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек, сообщает RT.

В этом году помощь родителям школьников окажут из бюджета. В России по поручению президента Владимира Путина начали досрочно перечислять единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей. Выплаты получат семьи, где воспитываются дети от 6 до 18 лет, сообщает телеканал "360".