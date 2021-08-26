Доктор Мясников предрек отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников предрек отсутствие коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции в России. Об этом специалист заявил в четверг, 26 августа, в своем Telegram-канале.

По словам врача, четвертая волна пандемии коронавируса уже «накатилась» на Европу и Америку, однако в России еще только начало спада третьей волны. Он отметил, что в настоящее время можно наблюдать, как меняется поведение коронавируса в странах, «достаточно плотно привитых» против инфекции.

- Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США - 13,8%. У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось - коллективного иммунитета у нас не будет. При этом и индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно – это хорошая новость, - написал Александр Мясников.

Как писал сайт Kp.ru, накануне доктор Мясников предупредил об опасности «суперраспространителей» коронавирусной инфекции.