Страховщики назвали возраст, в котором водители наносят наибольший ущерб при ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наибольший ущерб другим водителям в ОСАГО чаще всего наносят автомобилисты-мужчины в возрасте от 30 до 40 лет и женщины старше 50 лет. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили эксперты страховой компании «Согласие».

- Убыток в результате дорожно-транспортным происшествий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11 процентов выше среднего по портфелю, - отметили специалисты, слова которых цитирует издание РИА Новости.

По информации страховщиков, наиболее аккуратные водители – женщины 40-50 лет: ущерб от аварий у них на 19 процентов ниже среднего. У представительниц прекрасного пола 30-40 лет – на 15 процентов меньше, 18-30 лет – на пять процентов. Отмечается, что женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей менее серьезные повреждения при авариях.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с начала 2021 года в России произошло 112 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов – рост составил почти 200 процентов.