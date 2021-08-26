Видео падения вертолета Ми-17 в Мексике появилось в сети. Фото: кадр из видео

Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики потерпел крушение вскоре после взлета в штате Идальго. Видео падения вертолета в четверг, 26 августа, опубликовали в сети.

На борту воздушного судна в момент аварии находился министр внутренних дел мексиканского штата Веракрус. В результате происшествия пострадали четыре человека, однако, к счастью, обошлось без жертв.

- Хочу поблагодарить всех за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ Мексики, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие из-за урагана «Грейс». Мы продолжаем оказывать помощь пострадавшим, - написал глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос на своей странице в соцсети Twitter.

На видео с места ЧП видно, как вертолет после взлета опускается над полем, поднимается снова и, потеряв управление, падает на землю с небольшой высоты.

Надо отметить, что за минувшие три года это третья авария с вертолетом Ми-17 на территории Мексики. Так, весной 2019 года в штате Сан-Луис-Потоси при тушении пожаров разбился другой вертолет данной модели, в результате чего погибли семь человек.