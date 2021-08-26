Молочный союз России обратился в ФАС из-за больших наценок на продукцию в магазинах Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители российского Молочного союза обратились в правительство страны и Федеральную антимонопольную службу, попросив принять меры на фоне больших наценок на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. Об этом в четверг, 26 августа, рассказала глава Союза Людмила Маницкая во время конференции в Барнауле.

- У сете в настоящее время наблюдаются очень высокие наценки, от 50 до 150 процентов. Мы в правительство и в ФАС написали письма о том, что здесь нужно разбираться. Вмешательство в рынок недопустимо, однако что касается сетей, то именно так нужно поступить. Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию, - подчеркнула она.

Людмила Маницкая отметила, что наиболее высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока, например, на сыр и сметану. Жалобы на завышенные цены поступают в Союз со всей России. При этом почти все сети, где наблюдаются наценки, имеют иностранное происхождение.

Как писал сайт kp.ru, исполнительный директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая спрогнозировала подорожание молока до конца 2021 года.