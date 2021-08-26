Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в центральной России с 27 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температурный фон в российских регионах Центрального федерального округа с завтрашнего дня будет на четыре-пять градусов выше нормальных для того времени года значений. Аномальная теплая погода будет радовать жителей центральной России минимум до конца текущей недели. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

- Везде в Центральном федеральном округе температура будет выше нормы с завтрашнего дня. Аномалия будет составлять четыре-пять градусов. Такая приятная погода будет до конца недели. Так, например, в столичном регионе температура в эти дни днем составит до 23-25 градусов, а ночью – 13-15 градусов, - сообщил синоптик в интервью агентству ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне Роман Вильфанд пообещал жителям центра России «чудесную» погоду в конце недели.