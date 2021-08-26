США и Великобритания предупредили об угрозе теракта в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Великобритания попросили своих граждан срочно покинуть аэропорт Кабула и избегать поездок туда из-за высокого уровня террористической угрозы. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает BBC News.

Внешнеполитические и военные ведомства обеих стран выпустили соответствующие предупреждения поздно вечером в минувшую среду, отметив, что до сих пор тысячи людей ждут внутри и снаружи аэропорта, пытаясь покинуть Афганистан. Страны спешат эвакуировать людей к крайнему сроку 31 августа.

- Ситуация с безопасностью в Афганистане остается волатильной, постоянно есть высокий уровень угрозы совершения террористической атаки. Не совершайте поездку в аэропорт Кабула, а если вы находитесь в районе аэропорта, переместитесь в безопасное место и ждите рекомендаций сотрудников служб безопасности, - отметили в британском министерстве иностранных дел.

Напомним, сейчас Соединенные Штаты и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть территорию Афганистана. Представитель Пентагона накануне заявил, что в последние дни до 31 августа США сфокусируются на эвакуации своих военнослужащих.