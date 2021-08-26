Речное сообщение удалось восстановить в Хабаровском крае благодаря вмешательству Михаила Дегтярева

Теплоходы стали заходить в отдаленные села региона. Фото: правительство Хабаровского края.

Речное транспортное сообщение восстановлено в селе Иннокентьевка Николаевского района по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В селе установили дебаркадер, и теперь местные жители смогут добираться до соседних поселений на теплоходе «Метеор». С просьбой восстановить транспортное сообщение местные жители обратились к Михаилу Дегтяреву во время его рабочей поездки в район.

- В 2021 году теплоход «Метеор», работающий на маршруте «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре», на своем пути делал лишь три остановки – в селах Богородское, Тахта и поселке Тыр. Там полностью отсутствует все виды транспорта, кроме речного. Однако потребность была и в других населенных пунктах. Установить там дебаркадеры не удавалось из-за паводка. Во время подъема реки под воду ушли производственные территории ООО «Николаевская судоремонтная компания». Это и помешало отремонтировать дебаркадеры вовремя, - объяснили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На сегодняшний день теплоход «Метеор», передвигаясь по маршруту «Комсомольск-на-Амуре – село Богородское – Николаевск-на-Амуре», делает остановки в селах Иннокентьевка, Киселевка, Софийск, Мариинское и Сусанино.