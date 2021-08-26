Сборная России выиграла международный конкурс «Дорожный патруль» в Катаре

Сборная Россия стала победителем международного конкурса «Дорожный патруль», который впервые принял Катар.

Конкурс проходил на автодроме лагеря сил военной полиции, в нем, помимо россиян, приняли участие сборные Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара. Конкурсанты боролись за победу в упражнении по замене колеса автомобиля на время, сообщается на сайте Министерства обороны России.

От каждой сборной участвовали команды по два человека, они производили замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажном отсеке автомобиля. Первой место досталось сборной России, второе место у белорусских военных, третье – у сборной Узбекистана.

Конкурс «Дорожный патруль» проходил в два этапа, отмечается в сообщении. Первый включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. В рамках второго этапа военные проходили эстафету в 3,5 километра с препятствиями для патрульных машин.