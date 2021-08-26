Депутат Бессараб прокомментировала планы изменить правила начисления выплат на детей

В Госдуме отреагировали на планы изменить правила начисления выплат на детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала намерение Министерства труда и социальной защиты изменить правила начисления социальных выплат на детей в возрасте с трех до семи лет, одиноким родителям и беременных женщинам. Политик отметила, что в России следует скорректировать критерии нуждаемости.

«Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном посёлке в районе крайнего Севера — это две большие разницы», — подчеркнула Бессараб.

Так, депутат отметила, что если недвижимость семьи по какой-то причине неликвидна, то с семьи нельзя снимать статус нуждающейся.

«Необходимо в каждом конкретном случае взвешивать решение, и, может быть, необходимо для этого создать комиссию регионального уровня, которая могла бы пересматривать отдельные случаи, чтобы семья могла претендовать на какую-то помощь», — приводит слова политика RT.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд намерен извинить критерии начисления выплат на детей. По словам замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, данные изменения коснутся имущества россиян, которые претендуют на социальную помощь, пишут «Известия».