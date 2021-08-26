В России 26 августа 2021 выявлено 19 630 случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии инфекцию обнаружили у 6 824 540 россиян. Об этом в четверг, 26 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Москве (1 712), Санкт-Петербурге (1 301), а также в Подмосковье (726). Отмечается, что у 7,4 процента инфицированных нет никаких симптомов коронавируса.

За стуки медики также зарегистрировали 820 летальных исходов из-за заболевания или осложнений после него, число смертей в России достигло 179 243. Выздоровел за один день еще 19 661 человек, с начала пандемии - 6 092 818.

Как писал сайт kp.ru, сегодня инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поражение ЦНС может встречаться и при легких формах коронавирусной инфекции.