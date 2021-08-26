Роспечать и Россвязь ликвидируют до 1 ноября 2021 года

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Срок завершения ликвидации Роспечати и Россвязи продлен до 1 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ведомства были упразднены указом президента в 2020 году. До установленного срока председателям ликвидационных комиссий необходимо будет представить в Казначейство РФ ликвидационные балансы на дату завершения проведения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Роспечати и Россвязи в объеме форм годовой бюджетной отчетности и уведомления о снятии с учета в налоговых органах.

После того, как Роспечать и Россвязь будут окончательно устранены, их функции перейдут в Минцифры - ведомство станет их правопреемником.

Как писал сайт kp.ru, согласно указу президента также изменился формат работы Роскомнадзора. Ведомство не было упразднено, но перешло в ведение Минцифры.