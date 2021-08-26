ЦБ заявил, что новые выплаты пенсионерам не повлияют на денежную политику РФ Фото: Shutterstock

Дополнительные социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим не повлияют на денежную политику Банка России, заявили регулятор.

Как пояснили РИА Новости в Центробанке, выплаты будут осуществляться из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже учтены в июльском прогнозе ЦБ. Вместе с тем регулятор не исключил перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами. Это будет зависеть от скорости использования новых социальных выплат на потребительские расходы, уточнили в Центробанке.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в РФ. Позже глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, единовременные данные выплаты будут обеспечены за счет дополнительных доходов бюджета.