Депутат Нилов оценил идею продлить новогодние праздники для работающих пенсионеров

В Госдуме высказались об идее продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение продлить на четыре дня новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Политик отметил, что такое решение корректировкой действующего законодательства или указом президента. Также такие меры могут быть приняты на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«При этом надо понимать, кто за это будет платить: будет ли это оплачиваться из Фонда социального страхования, как это было в разгар пандемии, когда лиц (возраста – прим. ред.) 60+ определили на самоизоляцию и для них был оформлен больничный. Будет ли это оформлять работодатель, готов ли он на это и готовы ли сами работающие пенсионеры... Поэтому надо понять, насколько этот вопрос вообще востребован сред лиц пенсионного возраста, которые продолжают работать», — цитирует Нилова RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на четыре дня продлить предстоящие новогодние праздники для работающих пенсионеров. Он отметил, что такое решение может быть актуально на фоне пандемии, передает 5-tv.ru.