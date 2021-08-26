“Талибан”* и Северный альянс договорились о ненападении

“Талибан”* захватил власть в Афганистане 15 августа. Фото: REUTERS

Радикальное движение “Талибан”* пришло к договоренности с Северным альянсом - Объединенным фронтом спасения Афганистана. Его участники противостояли талибам* во время существования “Исламского эмирата Афганистана” в 1996-2001 годах.

Талибы* и участники сопротивления договорились воздерживаться от военных действий и не нападать друг на друга, сообщает английская служба телеканала Geo TV со ссылкой на источники. 26 августа “Талибан”* и Северный альянс проведут пресс-конференцию, чтобы официально объявить о достигнутых договоренностях.

Как ранее писал сайт kp.ru, “Талибан”* захватил власть в Афганистане 15 августа. Боевики взяли Кабул, после чего президент страны Амрулла Салех бежал за границу. После этого он заявил, что причиной падения правительства стали США - их он обвинил в попытках поддерживать и “покупать” талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация.