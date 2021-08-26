Песков: приход талибов* к власти в Афганистане - де-факто свершившийся процесс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приход представителей запрещенного в России движения «Талибан»* к власти в Афганистане — де-факто свершившийся процесс. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Как мы уже говорили, Россия очень внимательно отслеживает развитие ситуации. РФ до сих пор не признала «Талибан»*. Мы считаем, что доминирование движения в Афганистане, то есть их приход к власти и взятие под контроль большей части территории государства является де факто свершившимся процессом, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что РФ пока что не торопится признавать режим движения «Талибан»* в Афганистане. Российская сторона выступает за общенациональный диалог в этой стране и приветствует заявления представителей движения о готовности вступить в диалог со всеми политическими силами.

* Запрещенная в России террористическая организация