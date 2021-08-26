Бывший президент Афганистана находится под домашним арестом в Кабуле

Экс-президент Афганистана Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле Фото: REUTERS

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по национальному примирению Абдулла Абдулла в настоящее время находятся под домашним арестом в Кабуле. Об этом в четверг, 26 августа, пишет CNN, ссылаясь на собственный источник.

Сообщается, что талибы* провели обыск в доме главы руководителя совета по нацпримерению, его и экс-главу государства лишили охраны и транспортных средств.

- В минувший понедельник талибы* конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей. После этого экс-президент переехал в дом Абдуллы Абдуллы, где в среду прошел обыск. В настоящее время Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом, - говорится в материале издания.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне представитель «Талибана»* посетил российское посольство в Кабуле и попросил через дипломатов России передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения. До этого в Панджшер из Кабула перебрался первый вице-президент страны Амрулла Салех.

* Запрещенная в России террористическая организация