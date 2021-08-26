Песков: указ о двойном гражданстве касается лишь небольшой группы людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указ о возможности приема на государственную службу жителей России с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан, например, тех, кто до сих пор формально имеет гражданство Украины. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Указ о возможности приема на государственную службу жителей России с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан, например, тех, кто до сих пор формально имеет гражданство Украины. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него.

- Данный документ ориентирован на очень небольшое количество людей, которые и правда оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами РФ и хотят устроиться на государственную службу и востребованы на ней, но де-юре у них остается гражданство другой страны. И они с ним ничего не могут сделать. Например, люди из Украины. Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто опасно. Они уже не считают себя украинцами, но числятся. Речь идет о сотнях людей, не больше, - объяснил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что именно для этих людей было сделано такое исключение и подписан данный указ о двойном гражданстве.