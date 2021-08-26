В России за сутки от коронавируса умерли 820 человек - максимум с начала пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики зарегистрировали 820 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции. Это максимальный прирост смертей от заболевания в стране с начала пандемии. Об этом в четверг, 26 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Сообщается, что общее число летальных исходов из-за коронавируса в России достигло отметки в 179 243. Предыдущий максимум по приросту смертей был зарегистрирован 14 августа – в тот день от инфекции умерли 819 человек. Условная летальность вируса возросла до уровня 2,63 процента.

За сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, 33 - в Свердловской области, по 28 - в Пермском крае и Нижегородской области.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории РФ возросло за сутки на 19 630, до 6 824 540. Полностью выздоровел за один день еще 19 661 пациент, с начала пандемии количество вылечившихся от коронавируса россиян достигло 6 092 818.