Россияне заметили улучшение качества отечественного кино

Большинство опрошенных говорят, что российские фильмы заставляют их задуматься о проблемах общества и других людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

37% россиян заметили тренд на улучшение качества российского кино. Такие данные получили специалисты центра социального проектирования “Платформа” в ходе опроса.

Как рассказал основатель “Платформы” Алексей Фирсов в рамках фест-форума "Российская креативная неделя", большинство опрошенных (37%) все же видит, что российское кино развивается и становится более качественным. Против них 18% тех, кто имеет противоположное мнение о качестве отечественного кинематографа. Остальные считают, что российское кино не меняется.

Также позитивным трендом исследователи считают то, что российское кино стало более популярным на родине. Так, 39% опрошенных признались, что за последние 2-3 года стали смотреть отечественные фильмы чаще.

Большинство опрошенных говорят, что российские фильмы заставляют их задуматься о проблемах общества и других людей, а также увидеть людей, с которых хочется брать пример.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия готовится снять первый полнометражный фильм на МКС. На орбиту отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что на запуск корабля приедут посмотреть основатель компании SpaceX Илон Маск, а также миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос, которые недавно совершили первые коммерческие полеты в космос.