Мосгорсуд передал вопрос о выдаче США обвиненного в шпионаже Уилана в суд Мордовии Фото: REUTERS

Мосгорсуд передал вопрос о выдаче обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана Соединенным Штатам в суд Мордовии, где он в настоящее время отбывает наказание. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

- Нам вернули материалы, считают, что вопрос должен рассмотреть суд в Мордовии. Я подавал ходатайство в Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор. У суда был выбор - рассматривать дело или нет, однако он побоялся взять на себя ответственность - дело политическое, - заявил правозащитник в интервью изданию РИА Новости.

Адвокат добавил, что уже на следующей неделе он собирается подать материалы в мордовский суд. При это он выразил уверенность в том, что что процесс затянется на несколько месяцев.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что любые рассуждения об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на заключенного в России американца Пола Уилана пока что неуместны.