Минцифры признало формулировки брендбука "Госуслуг" об образах "людей не славянской внешности" некорректными

Информация о некорректных высказываниях в брендбуке появилась в соцсетях Фото: "КП" Архив

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России работает над новым брендбуком. В руководстве по использованию бренда “Госуслуги”, составленном ведомством в 2015 году, обнаружили требование “избегать использования образов людей не славянской внешности”.

В одном из разделов брендбука перечислены требования к фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров и других сообщений. Пункт об образах людей неславянский внешности - один из них. Информация о соответствующих требованиях появилась в социальных сетях.

В Минцифры прокомментировали ее, отметив, что в визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", нужно ориентироваться на целевую аудиторию. Однако то, как этот пункт был сформулирован в старом руководстве, Минцифры считает некорректным.

“Мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время”, - цитирует представителей ведомства ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минцифры занимается вопросами цифровизации. Например, в планах ведомства в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, а также намерено создать специальный сервис для удаленной работы чиновников.