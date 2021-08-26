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В мире26 августа 2021 15:07

Глава "Нафтогаза": Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока – 2"

Это произойдет, если "немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства", отметил Юрий Витренко
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Глава "Нафтогаза" сообщил, что Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока – 2"

Глава "Нафтогаза" сообщил, что Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока – 2"

Фото: REUTERS

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина потребует ввести санкции против Nord Stream 2 AG, если немецкий регулятор сертифицирует ее как независимого оператора.

- Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит "Газпрому", — цитирует заявление Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода "Северный поток – 2" от требований Газовой директивы Европейского союза. Речь, в частности, идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В соответствии с документом, добывающая компания не может одновременно владеть газопроводом, по которому доставляется ее "голубое топливо". Представители Nord Stream 2 AG сообщили, что компания приняла к сведению решение суда ФРГ и в скором времени оценит его.