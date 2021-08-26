Эстония вручила Швейцарии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

С точки зрения Эстонии, речь идет о вызывающем сожаление инциденте Фото: Иван ВИСЛОВ

МИД Эстонии вручил ноту протеста швейцарскому послу. Дипломатическое обращение было передано в связи с нарушением воздушного пространства страны.

25 августа швейцарский военный самолет CL60 пролетел на Эстонией. Так как Швейцария заранее не предупреждала о полете и не договорилась о нем с Эстонией, он был признан несанкционированным. Транспондер самолета был включен, у воздушного судна был план полета и поддерживалась двусторонняя радиосвязь.

"С точки зрения Эстонии, речь идет о вызывающем сожаление инциденте", - сообщила в четверг пресс-служба МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Эстонии усилили контроль на границах страны. Это связано с увеличением потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Эстонию со стороны Белоруссии.