Представитель талибов* заявил, что экспорта революции за пределы Афганистана не планируется Фото: REUTERS

Талибы* не планируют экспорт революции за пределы Афганистана. Об этом заявил представитель движения, отвечая на вопрос спецкорреспондента kp.ru Александра Коца.

По словам талиба*, ситуация в Афганистане — это сугубо внутреннее дело страны. Более того, радикалы планируют развивать дружеские и деловые отношения с соседними государствами. По заявлению собеседника нашего журналиста, талибы* уже контактировали с соседями. Сейчас эти отношения хоть и не официальные, но достаточно дружественные.

Кроме того, талибы* уже начали работу по выявлению каналов контрабанды героина. В дальнейшем "Талибан"* планирует и дальше бороться с распространением наркотиков.

Ранее “Талибан”* пришел к договоренности с Северным альянсом - Объединенным фронтом спасения Афганистана. Его участники противостояли талибам* во время существования “Исламского эмирата Афганистана” в 1996-2001 годах. Талибы* и участники сопротивления договорились воздерживаться от военных действий и не нападать друг на друга.

*Запрещенная в России террористическая организация