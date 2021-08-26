Самолет-амфибия Бе-200 вернулся в Россию после тушения пожаров в Греции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский самолет-амфибия Бе-200 вернулся в Россию после тушения пожаров в Греции, сообщает госкорпорация «Ростех».

«Самолет-амфибия Бе-200, выполнявший тушение пожаров в Греции, успешно завершил миссию», – сказано на сайте корпорации.

Отмечается, что самолет тушил пожары в течение двух месяцев, совершив более 60 вылетов и сбросив свыше пяти тысяч тонн воды. Как подчеркнули в «Ростехе», Бе-200 был единственным самолетом, вылетавшим на тушение пожаров в условиях экстремально высоких температур. Экипаж самолета участвовал ликвидации огня в районе Лимнии на острове Хиос, Варибоби и Вилия в Западной и Восточной Аттике, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, природные пожары в Греции имели угрожающие масштабы. Огонь вплотную подбирался к Афинам, пожарные работали непосредственно на окраинах города. Стихия уничтожила или повредила десятки домов, тысячи людей были эвакуированы.