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Общество26 августа 2021 16:25

Посол России в Афганистане: В дипмиссии в Кабуле завяли цветы

Ухаживать за цветами дипломатам было некогда из-за решения вопросов эвакуации россиян
Наталья СМИРНОВА
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Дмитрий Жирнов рассказал о состоянии российской дипломатической миссии в стране

Дмитрий Жирнов рассказал о состоянии российской дипломатической миссии в стране

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал о состоянии российской дипломатической миссии в стране. По его словам, у представителей внешнеполитического ведомства все хорошо.

Жирнов отметил, что последние три дня дипломаты были заняты вопросами вывоза российских граждан и согласованием соответствующих вопросов с талибами*. В связи с этим в посольстве забыли про цветы.

“У нас в посольстве забыли полить цветы. И они все завяли. В остальном все хорошо”, - рассказал Жирнов телеканалу “Россия 24”.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны РФ организовало эвакуацию из захваченного талибами* Афганистана более 500 граждан страны, а также стран ОДКБ и Украины. Всего для этой задачи ведомство задействовало четыре самолета военно-транспортной авиации. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

*Запрещенная в России террористическая организация