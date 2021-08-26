Минтруд: единовременную выплату по 10 тысяч рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца пенсионеры

Минтруд сообщил, что единовременную выплату по 10 тысяч рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель министра труда России Ольга Баталина сообщила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получает пенсию по инвалидности или по потере кормильца.

- Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча, — сообщила замминистра на совещании "Единой России" по реализации соответствующего указа главы государства.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что пенсионеры, которые получают пенсию на соответствующую карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели. Он добавил, что те пенсионеры, которые не оформили карту и получают пенсию с помощью доставки на дом, также получат выплату в скором времени. Она будет выдаваться с 3 сентября одновременно с получением пенсии.